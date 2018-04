Senador tenta derrubar taxas de cartões com apenas uma lei O senador Adelmir Santana (DEM-DF) apresentou nesta sexta-feira, 27, um projeto de lei que faculta aos estabelecimentos comerciais fixar, nas vendas à vista, preços mais baixos dos que são cobrados quando o pagamento é feito por cartões de crédito. Segundo o senador, o objetivo é favorecer o consumidor e pressionar as administradoras de cartões a reduzir as taxas de administração cobradas dos comerciantes. "Isso (o projeto) é um instrumento para alcançar o nosso objetivo que é forçar uma revisão dessas taxas", afirmou. Santana afirma que o uso de cartões é um avanço, mas diz que as taxas cobradas pelas operadoras das lojas no País são 70% superiores às praticadas nos Estados Unidos e em vários países europeus, que estão em 2,2%. No Brasil, em média, as taxas dos cartões de crédito são de 4% ao mês. Já na Austrália seriam cobradas as menores taxas de cartões do mundo de cerca de 1,05% ao mês. "Pedi um levantamento comparativo que nos mostra que as taxas de administração no Brasil são abusivas", afirmou Santana. Mercado sem lei O senador afirmou que não existe no País uma legislação específica que discipline as operações com cartões de crédito e, por isso, vale hoje a interpretação que os Procons estaduais fazem do que diz o Código de Defesa do Consumidor. "O Código interpreta que os pagamentos com cartões de crédito equivalem aos pagamentos à vista, em dinheiro ou cheques", afirmou. Por isso, segundo ele, as vendas à vista têm preços iguais aos cobrados nos cartões, mas os comerciantes só recebem o dinheiro depois de 30 dias. Para arcar com as taxas e o custo financeiro do recebimento a prazo, eles acabam embutindo um valor adicional no preço dos produtos e serviços vendidos. Isso faz com que as pessoas que pagam à vista, em dinheiro ou cheque, acabem subsidiando os que usam cartão. "É extremamente oneroso para um consumidor, por exemplo, comprar um eletrodoméstico de R$ 200,00 e ter que arcar, embutidas no preço, com taxas que giram em torno de R$ 10,00 apenas pela transação eletrônica efetuada", exemplificou. O senador também encaminhou requerimentos de informações ao Banco Central e à Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça sobre as medidas conjuntas que estão sendo estudadas para promover mais competição entre as empresas de cartões de crédito. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 2005, disse o senador, mostrou que naquele ano as bandeiras Visa e Mastercard detinham 96,65% do mercado de cartões no Brasil.