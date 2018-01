Senadora diz que governo trata caso Meirelles com tranqüilidade A senadora Ideli Salvatti (PT-SC) afirmou hoje que considera estranho que a oposição esteja fazendo barulho em torno do pedido de abertura de inquérito pelo procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, no Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar denúncias contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "Mais barulho deveremos estar fazendo nós (o governo). Condenados em primeira instância, tem vários dirigentes do Banco Central do governo passado e, mesmo assim, não estamos tecendo comentário", afirmou. A senadora afirmou ainda que o assunto Meirelles está sendo tratado com tranqüilidade no governo. "Estamos no estado de direito que pressupõe inocência até que provem o contrário". Ela negou que o governo esteja fazendo tentativas para evitar o depoimento de Meirelles à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Ressaltou que trata-se de um convite e não uma convocação. "No Senado temos tido bom senso de convidar", afirmou.