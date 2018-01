Senadores acertam calendário de votação da PEC do Teto e da Reforma Política

BRASÍLIA - Senadores definiram em reunião de líderes, nesta quarta-feira, 19, que vão votar a PEC do Teto em 29 de novembro em primeiro turno. A votação final ficou prevista para 13 e 14 de dezembro.

Também foi definido o calendário de votação da PEC 36/2016, que trata da reforma política. Ela será apreciada em primeiro turno no dia 9 de novembro, e em segundo turno na semana seguinte.

Como adiantou o Estado, o presidente do Senado, Renhan Calheiros (PMDB-AL), já havia definido as datas com um grupo de senadores mais próximos do governo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), ficou acordado que todas as etapas serão seguidas regimentalmente. A PEC do Teto passará pela CCJ antes de ir ao plenário, onde passará por uma audiência pública. A reforma política já foi aprovada na comissão.

O líder do governo, Aloysio Nunes (PSDB-SP), elogiou a participação da oposição no acordo e ressaltou que todas as etapas serão seguidas. O senador José Pimentel (PT-CE), por outro lado, afirmou que apesar do acordo de tramitação e espaço para discussão, o PT permanece contrário à PEC da forma como o texto virá da Câmara.

Veja o calendário completo de tramitação da PEC 241:

24/10 - votação na Câmara

25/10 - leitura no Senado e envio à CCJ

1/11 - leitura do relatório na CCJ e vista coletiva

8/11 - audiência pública na CCJ

9/11 - votação na CCJ

10 A 16/11 - interstício

17 a 23/11 - cinco sessões de discussão em plenário

29/11 - votação em 1º turno

6 a 8/12 - três sessões de discussão em plenário

13 e 14/12 - votação em 2º turno