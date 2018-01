Senadores argentinos resistem à aprovação de Prat Gay para BC Apesar dos apelos do presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, a Comissão de Acordos do Senado não aprovou ontem o nome de Alfonso Prat Gay para a presidência do Banco Central. Fontes do governo e do Senado confirmam que há resistências por parte de alguns senadores em aprovar um mandato de seis anos para Prat Gay e, no máximo, poderiam aprová-lo até setembro de 2004, quando termina o mandato original deixado pelo ex-presidente da entidade, Pedro Pou. As resistências partem, principalmente, dos senadores menemistas que mantém acesa a esperança de que Carlos Menem seja reeleito e, neste caso, levaria Pou de volta ao BC. O argumento contra o mandato de seis anos, condição imposta por Prat Gay para aceitar o cargo, é que este comprometeria o próximo governo, que não teria a liberdade de indicar seu próprio titular do BC. Definitivamente, não há bom clima no Senado para a aprovação de Prat Gay. Porém, isso não impede que o economista assuma o cargo por um período mais curto, como o fez Aldo Pignanelli, quem tampouco foi ratificado pelos senadores. Ele poderá ser designado por decreto presidencial, sem aval legislativo. De qualquer forma, o assunto será levado de volta à sessão da Comissão na próxima quarta-feira. Se Alfonso Prat Gay não está sendo bem recebido pelos políticos senadores, o mercado o recebeu de braços abertos. O dólar paralelo chegou a baixar dois centavos e fechou em 3,55 (venda) e em 3,50 (compra), enquanto que o dólar oficial manteve a cotação de 3,50 para venda e de 3,42 para compra. Sem contar que no primeiro dia de indicação de Prat Gay, o BC continuou acumulando reservas e ganhou US$ 33,3 milhões. Tanto o governo quanto o mercado apostam em que o economista não levará ao pé da letra sua exigência de receber um mandato de seis anos para assumir o cargo. Todos acreditam que ele assumirá de qualquer forma. Tanto que ontem já passou todo o dia no BC, junto a Aldo Pignanelli, tomando conhecimento do funcionamento da entidade. Ao lado dele também esteve o economista e sócio Pedro Lacoste, que ocupará a cadeira da vice-presidência. Segundo analistas e economistas que conhecem Alfonso Prat Gay pensam que ele manterá a cotação estável do câmbio nos atuais níveis e comprará todos os dólares possíveis do mercado para engrossar as reservas do BC. O novo presidente do BC deverá ocupar-se em baixar as taxas de juros e reabrir o mercado doméstico de crédito.