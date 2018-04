Senadores dos EUA podem votar plano na terça-feira Senadores democratas disseram que a votação para aprovação do plano de estímulo econômico do presidente Barack Obama poderá acontecer na terça-feira. "Estamos satisfeitos de que o processo está caminhando e que estamos próximos de chegar a um plano que criará milhões de empregos e levará as pessoas de volta ao trabalho", disse ontem o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs. Com os Estados Unidos no topo da pior crise econômica em mais de 70 anos, Obama pediu que o plano seja colocado na mesa até 16 de fevereiro. Depois de cinco dias de negociações, os democratas concordaram em cortar dezenas de bilhões de dólares do seu pacote inicial de US$ 937 bilhões de dólares, para US$ 780 bilhões, para amenizar as críticas, a maior parte de republicanos.