Senhas pouco secretas para hackers especializados Nas páginas da Internet das instituições financeiras, é praticamente impossível invadir um PC, garante um ´entendido´ no assunto, o hacker identificado como Zero Cool. "Pouquíssimos hackers conseguem agir em sites de bancos, que são os mais seguros que existem", afirma ele. "Mas pode-se ficar oculto no computador do correntista e acompanhá-lo onde quer que ele vá, até ao banco". Embora afirme que entra em computadores apenas para "assustar" - "mando uma mensagem para mostrar que estou no computador" -, ele conhece parte dos procedimentos necessários para conseguir senhas bancárias na rede. O hacker precisa ter um contato demorado - de 15 minutos a uma hora, dependendo de sua habilidade - com um internauta, o que é fácil de conseguir, por exemplo, em salas de bate-papo. Prolongando a conversa, o hacker busca acesso, sem ser notado, aos arquivos do computador do seu interlocutor. Ali, procura o IP - um número de identificação dinâmico (muda a cada acesso à rede) - do outro computador. Com essa senha, ele pode enviar um arquivo que, oculto, informará o IP a cada acesso à Internet. Isso permite ao hacker ver em sua máquina tudo o que o computador invadido está acessando. Senhas, só para quem sabe muito É o que hackers chamam de "espelhar a máquina". Porém, segundo Zero Cool, só conhecer esse procedimento não basta para se chegar às senhas. "Esse é o início da operação para se obter senhas. Se a máquina for apenas espelhada, a senha aparece em forma de asteriscos, impedindo sua identificação", diz ele, assumindo não saber como chegar a esses dados. "Só quem conhece muito é capaz de chegar às senhas. Não sou ladrão e não tive interesse em aprender isso", garante. Mas muitos hackers têm muito interesse nesse assunto e roubam senhas. Para dificultar sua localização, os hackers enviam o dinheiro pela Internet para contas em outros Estados.