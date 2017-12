Sensação de inflação do consumidor tem queda histórica no Rio A sensação de inflação do consumidor da região Metropolitana do Rio de Janeiro atingiu queda histórica em dezembro. É o que mostra o Índice de Sensação de Inflação, calculado pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), que teve queda de 32,8% no mês, passando de 25,65 pontos em novembro para 17,22 pontos em dezembro, em uma escala de 0 a 100 pontos. "É a menor marca da história do índice, cuja série foi iniciada em 2000", afirmou a federação, em comunicado. Na comparação com dezembro de 2003, a queda no índice esse mês foi de 17,5%, de acordo com a instituição. Para janeiro, a expectativa é de estabilidade, já que o período é historicamente de ajuste nas contas domésticas. Segundo o comunicado da federação, a queda expressiva do índice em dezembro era esperada, "principalmente em função da baixa cotação em que se mantém o dólar e da evolução controlada dos preços dos alimentos". A Fecomércio-RJ informou que os preços administrados e seus efeitos secundários em setores como o de combustíveis (como encarecimento de serviços de frete) influíram no resultado, mas não chegaram a comprometer a saúde financeira do consumidor, na avaliação da instituição. De acordo com o comunicado, o Índice Financeiro, um dos componentes do Índice de Sensação de Inflação, apresentou alta de 8,76%, saindo de 75,08 para 81,65 pontos. "Essa alta significa que o consumidor arcou com custos maiores. Porém, o aumento do Índice de Volume mais do que compensou essa alta: o ganho de poder aquisitivo da população elevou o sub-indicador em 30,34%, de 49,44 para 64,43 pontos, o que reflete o bom momento financeiro dos participantes da pesquisa", esclareceu a federação, no comunicado.