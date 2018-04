Sensação de normalidade Um após o outro, os bancos americanos vão apresentando balanços semestrais com lucros (ou perdas) de várias magnitudes. O recado geral que passam para a sociedade global é de que tudo vai voltando à mais perfeita normalidade. E, no entanto, depois de tudo o que aconteceu e, também, depois do que não aconteceu e deveria ter acontecido, imaginar que a normalidade esteja de volta aos bancos parece temeridade. Há apenas dez meses estavam quebrados. Nada indica que, em tão pouco tempo, tenham conseguido virar um jogo perdido. A gente tem alguma ideia de como a arrumação ocorreu. A crise achou os bancos americanos com uma alavancagem absurda, de 35 vezes seu capital. Ou seja, tinham feito aplicações (créditos e compra de ativos) à proporção de US$ 35 para cada dólar de patrimônio líquido. As regras do Acordo de Basileia, que determinam o compromisso máximo de um banco, são de que essa proporção não passe de 12 para 1. Essa excessiva exposição indica que, quando o aplicador foi buscar seus recursos, a maioria dos bancos não podia garantir o retorno, como estava no contrato. Só não implodiu de uma vez porque tanto o Tesouro como o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) os socorreram, atendendo ao princípio de que banco capaz de produzir risco sistêmico (quebra em cadeia) não pode falir. O tal teste de estresse promovido pelo Fed e pelo Tesouro dos Estados Unidos, para aferir quanto de capital novo precisariam para manter sua carteira de ativos, teve lá suas cartas marcadas. Tudo foi convenientemente negociado com os bancos. Portanto, o reforço de capitalização, obtido em grande parte com recursos do Tesouro, foi feito sob condições técnicas discutíveis. Além disso, as autoridades decretaram flexibilização da marcação a mercado, o que deixou a critério dos bancos a avaliação dos seus ativos (antes considerados podres) para efeito de lançamento em balanço. À parte isso, ficou sacramentado em março pelos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais reunidos no Grupo dos 20 que banco importante não pode quebrar. Antes, receberia a dose de vitamina necessária para garantir sua solvência. Esse conjunto de providências mais a suspensão da ciranda financeira (com hipotecas, derivativos, etc.) foram suficientes para devolver um mínimo de confiança ao sistema financeiro. Mas as medidas necessárias para que o jogo viciado não se repita ainda não foram implementadas. No Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, há um movimento forte de políticos de ambos os partidos, cujo objetivo é não aumentar o poder de fiscalização e supervisão do Fed sobre os bancos. O argumento é o de que não se pode endurecer porque os bancos podem transferir suas administrações para outros países ou para certos paraísos fiscais. Ou seja, num momento em que se argui a necessidade de supervisão global para entidades com atuação global, nem o fortalecimento de instituições de âmbito exclusivamente nacional eles querem conceder. Enfim, se persistem dúvidas sobre a solidez patrimonial dos grandes bancos americanos e se a aprovação da nova regulamentação do mercado financeiro corre riscos, ainda não dá para assegurar que a maior crise depois dos anos 30 foi superada.