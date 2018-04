Sensores remotos identificarão origem dos apagões Até o fim deste ano, uma rede de 50 sensores remotos, instalados em estruturas do setor elétrico em todo o País, deverá proporcionar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) uma capacidade maior para identificar a origem de blecautes e outras perturbações do sistema elétrico. Segundo o diretor de operações do órgão, Carlos Ribeiro, uma das vantagens do sistema será a possibilidade de religar mais rápido a energia em caso de apagões originados em áreas longínquas. ?Quando houve o blecaute em Bauru (SP), demoramos um dia inteiro para sabermos que o problema foi lá?, disse o diretor, referindo-se ao apagão ocorrido em março de 1999 e atribuído a um raio. Se na área tivesse o sistema que está sendo estruturado, a identificação seria imediata, disse Ribeiro. O primeiro lote de sensores, que terão custo de R$ 25 milhões, será o segundo passo da modernização do sistema de supervisão e operação do ONS. Após herdar o controle e a operação da Eletrobrás, em 1998, o ONS decidiu reestruturar os sistemas dos quatro centros regionais de controle: do Norte, do Nordeste, do Sul e do Sudeste/Centro-Oeste. A principal vantagem dos novos sistemas de controle é que eles fornecem mais dados em tempo real aos técnicos e permitem a realização de simulações sobre a entrada ou retirada de equipamentos e redes do sistema elétrico. A unificação do subsistema do setor elétrico Sul com o Centro-Oeste e do Norte com o Nordeste não contou com apoio do ONS. A medida, que será executada em janeiro de 2003, por determinação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), fará com que existam apenas dois preços de referência de energia no País, ao invés dos quatro atuais. Segundo carta enviada pelo presidente do ONS, Mário Santos, ao ministério de Minas e Energia, a avaliação desse órgão técnico era de que a unificação deveria ser adotada quando não ocorresse mais gargalos nos sistemas de transmissão entre os atuais subsistemas. Com a unificação, se uma geradora tiver contrato de fornecimento para uma empresa do ?outro lado? da linha de transmissão e não puder enviar toda a energia necessária, por qualquer razão, terá que contratar a energia complementar de outro fornecedor próximo do cliente. Com isso, arcará com um custo maior. Embora o ONS tenha anteriormente se manifestado contra a mudança agora, Santos disse que não poderia avaliar a decisão. Ele ponderou que o Conselho pode ter avaliado que o risco de haver gargalos de transmissão é muito baixo, diante da atual situação dos reservatórios e das novas linhas de transmissão que entrarão em operação em 2003. Ele disse ainda que eventuais problemas aventados pelo ONS não afetariam em nada o fornecimento de energia, pois as usinas térmicas garantiriam o cumprimento dos contratos que ficassem pendentes. O efeito seria apenas financeiro, pois o custo da geração ficaria mais alto para a geradora que viesse a ter o transporte de energia prejudicado.