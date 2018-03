Sentimento do consumidor japonês tem 1ª queda do ano

O índice de confiança do consumidor apurado pelo Escritório do Gabinete de Governo, que mede as perspectivas econômicas dos consumidores para os próximos seis meses, caiu de 40,5 em outubro para 39,5 em outubro. Foi a primeira redução desde dezembro do ano passado, o que trouxe o índice para seu nível mais baixo desde julho.

O declínio levou o governo a diminuir sua avaliação do índice pelo segundo mês seguido. De acordo com um comunicado do Escritório do Gabinete, o índice mostra que o "sentimento do consumidor está ficando mais fraco". Em outubro, o Escritório do Gabinete disse que a alta (do sentimento) estava "se suavizando". As informações são da Dow Jones.