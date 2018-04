Sentimento do consumidor no Japão melhora após 2 anos

O índice de confiança do consumidor japonês apurado pela pesquisa com os cidadãos do BOJ sobre as condições econômicas para junho subiu para -81,4, mais alto em comparação com a taxa de -88,9 registrada em março - que representou uma baixa recorde. A leitura de junho marcou a primeira melhora do índice desde junho de 2007.

Os resultados da pesquisa ficaram em linha com a pesquisa trimestral Tankan, sobre a confiança dos empresários, divulgada pelo banco central no início do mês. A Tankan apontou a primeira alta do índice desde dezembro de 2006. De acordo com a pesquisa, a confiança dos maiores fabricantes de manufaturas subiu para -48 em junho, de -58 em março (baixa recorde).

Máquinas

O núcleo das encomendas de máquinas no Japão atingiu em maio o seu menor nível histórico, após cair 3% em comparação com abril, disse hoje o governo japonês. O resultado alimentou as preocupações de que as empresas podem estar adiando seus planos de investimento.

O núcleo das encomendas, que exclui as encomendas por estaleiros e companhias de energia elétrica, ficou em 668,2 bilhões de ienes (US$ 7,083 bilhões), seu menor valor em termos monetários desde que Pequim iniciou a compilação desses dados de forma comparável em 1987.

A queda das encomendas foi muito pior do que a alta de 2% esperada pelos economistas. O resultado também marcou o terceiro mês consecutivo de declínio, depois da queda de 5,4% em abril e de 1,3% em março.

Uma vez que o núcleo das encomendas é visto como um indicador confiável dos planos de investimento das empresas, é provável que o péssimo resultado aumente os temores dos analistas de que as despesas de capital permanecerão fracas apesar da recente recuperação da produção industrial no país. As informações são da Dow Jones.