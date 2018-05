S&P afirma rating do BNDES em BBB

Segundo a S&P, os ratings do BNDES refletem sua "forte" posição de negócios, seus lucros e níveis de capital "adequados", a posição de risco "adequada", os níveis de financiamento "acima da média" e a "forte" liquidez. A agência disse que a probabilidade de o banco receber ajuda do governo, no caso de necessidade, é quase certa.

"A perspectiva negativa reflete a perspectiva do rating soberano brasileiro (que também é negativa). Acreditamos que o rating do banco deva se mover com o soberano", declarou a S&P em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.