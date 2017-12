S&P coloca rating de 38 bancos brasileiros em revisão para possível rebaixamento

SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) colocou o rating de 38 instituições financeiras brasileiras em observação para possível rebaixamento, incluindo o do Banco do Brasil (BB), o da Caixa Econômica Federal (BB/BrAA-), o do Bradesco (BB/BrAA-) e o do Itaú Unibanco (BB/BrAA-).

A S&P fala de uma "maior probabilidade de um atraso na recuperação econômica", em razão da agitação política causada pela delação dos donos da JBS, que envolvem o presidente Michel Temer. Ontem à noite, a agência colocou o rating BB do Brasil em revisão para possível rebaixamento, citando os mesmos motivos.

Confira a lista de instituições financeiras cuja perspectiva dos ratings foi alterada hoje pela S&P:

-- Caixa Econômica Federal S.A.;

-- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social S.A.;

-- BNDESPar-BNDES Participações S.A.;

-- Banco do Brasil S.A.;

-- Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros;

-- Banco Bradesco S.A.;

-- Bradesco Capitalização S.A.;

-- Itaú Unibanco Holding S.A.;

-- Itaú Unibanco S.A.;

-- BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

-- GP Investments Ltd.

-- Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

-- Banco Santander (Brasil) S.A.;

-- Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A.;

-- Banco do Nordeste do Brasil S.A.;

-- Banco ABC Brasil S.A.;

-- Banco Safra S.A.;

-- Banco Votorantim S.A.;

-- BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A.;

-- Banco BTG Pactual S.A.;

-- BRB - Banco de Brasília S.A.;

-- Banco Daycoval S.A.;

-- Banco do Estado do Para S.A.;

-- Paraná Banco S.A;

-- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.;

-- China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.;

-- Banco Pan S.A.;

-- Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.;

-- Banco Morgan Stanley S.A.;

-- Banco J.P. Morgan S.A.;

-- Banco Toyota do Brasil S.A.;

-- Banco BNP Paribas Brasil S.A.;

-- Banco Volkswagen S.A.;

-- Banco Citibank S.A.;

-- Banco Paulista S.A.;

-- Banco Pine S.A.;

-- Banco Intermedium S.A.; and

-- Caruana S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)