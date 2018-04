S&P diz que Plano Bônus é paliativo A última tentativa da Argentina de evitar um completo colapso no sistema bancário proporciona algum alívio ao setor, mas não muito, disse um analista da agência de análise de risco Standard & Poor´s. "É difícil ver uma rápida volta da confiança. Isso é com o que você realmente tem de lidar, e isso não está sendo abordado ainda", disse Gabriel Caracciolo, analista do setor financeiro da S&P em Buenos Aires. O governo argentino decretou feriado bancário na noite da última sexta-feira para conter os saques de depósitos e tem esperança de reabrir o sistema no final desta semana, depois que o Congresso aprovar uma lei que prevê a conversão de certificados de depósitos em bônus governamentais de longo prazo. A medida é uma reação do governo às inúmeras decisões judiciais que permitem a retirada dos depósitos acima do limite estabelecido pelo "corralito". Caracciolo estima que, se a lei for aprovada, irá converter cerca de US$ 30 bilhões em depósitos - mais da metade dos US$ 40 bilhões a US$ 50 bilhões que, se acredita, ainda são mantidos nos bancos. Há um ano, os bancos tinham depósitos de mais de US$ 80 bilhões, antes de clientes nervosos começarem a retirar seu dinheiro das contas. No último sábado, o presidente argentino, Eduardo Duhalde, disse que a Argentina "corre o risco de explosão do sistema", se os juízes locais continuarem a conceder decisões favoráveis às pessoas descongelarem seus depósitos bancários. Contudo, ele enfrentará uma difícil batalha para obter o apoio dos parlamentares às últimas medidas econômicas de emergência, uma vez que argentinos furiosos reclamam a devolução de suas economias. Desde que os controles foram estabelecidos, quatro presidentes renunciaram ao cargo pressionados pela insatisfação popular. "Eu não gostaria de apostar se os parlamentares vão ou não aprovar a lei", disse Caracciolo, acrescentando que, provavelmente, haverá alguma mudança no governo, se a lei não passar. O governo tem dito que os novos bônus serão totalmente negociáveis, mas, considerando que a Argentina está em default, qualquer portador que tentar buscar converter o bônus em dinheiro no mercado secundário terá de vender o título com um grande deságio. Caracciolo disse que permanece pendente o que o governo fará com os demais US$ 10 bilhões ou US$ 20 bilhões em depósitos à vista mantidos pelos bancos. Os correntistas provavelmente vão correr para retirar o restante do dinheiro na primeira chance que tiverem, disse Caracciolo. "Nós ainda veremos saques dos depósitos depois que essa lei for implementada porque o problema básico que está por trás disso é que as pessoas perderam a confiança no sistema bancário", disse Caracciolo.