S&P eleva classificação de risco da Grécia

NOVA YORK - A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou o rating da Grécia para CCC+, de CCC-. A perspectiva da nota é estável. Segundo a S&P, o rating reflete a visão de que um calote da dívida grega "não é inevitável nos próximos 12 meses". A perspectiva estável indica que, para os analistas da agência, os riscos para a nota CCC+ estão balanceados.

O anúncio foi feito um dia após o governo de Alexis Tsipras saldar dívida do país com o Banco Central Europeu (BCE) e com o Fundo Monetário Internacional (FMI) usando empréstimo-ponte liberado pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).

Os analistas avaliam ainda que há a possibilidade de a Grécia deixar a zona do euro, embora isso tenha sido reduzido nos últimos dias. "Nós avaliamos que a possibilidade de um Grexit é menor que 50% no nosso horizonte de projeções, que vai até 2018. Mas o risco de uma saída ainda é alto, principalmente se o governo não conseguir implementar com sucesso seu ambicioso programa de austeridade", diz o texto.

Ainda ontem, o governo grego enviou ao Parlamento a legislação exigida pelos credores internacionais para iniciar as conversas sobre o pacote de resgate ao país.

O prazo para Tsipras fazer com que essas medidas sejam adotadas pela assembleia termina hoje. Um primeiro conjunto de reformas provocou uma rebelião em seu partido na semana passada e só foi aprovado graças a votos de partidos de oposição favoráveis à União Europeia (UE).

O segundo projeto, embora menos desagregador, ainda será um teste para a enfraquecida maioria do primeiro-ministro. Ele transforma em lei novas regras da UE sobre apoio a bancos falidos, decretadas após a crise financeira de 2008 com o objetivo de proteger contribuintes do risco de terem de resgatar bancos com problemas.

O projeto também inclui a adoção de novas regras para o sistema de Justiça civil do país, para acelerar os processos judiciais e cortar custos.

Alerta. A Grécia corre o risco de ver uma onda de empresas serem obrigadas a fechar dentro de semanas por causa das restrições a transferências do exterior, que persistem mesmo após a reabertura dos bancos nesta semana, alertou ontem o líder da Câmara de Comércio de Atenas. Em uma carta ao Ministério de Finanças, Constantinos Michalos disse que as restrições impedem que as empresas que dependem de fornecedores estrangeiros paguem suas contas, criando "enormes problemas" em muitos setores. / Agências internacionais