S&P eleva perspectiva da Irlanda e afirma rating

Segundo a agência, a perspectiva positiva reflete a visão da S&P de que há uma probabilidade maior do que uma em três de uma elevação do ratings de longo prazo nos próximos dois anos.

"Poderemos elevar nossos ratings da Irlanda se a sua performance de crescimento sugerir que resultados fiscais superarão nossas previsões ou que a qualidade dos ativos dos bancos melhorarão materialmente", disse a agência em um comunicado.

Por outro lado, se a economia irlandesa permanecer fraca, os preços dos ativos deprimidos e a redução da dívida lenta - ou se os bancos forem incapazes de chegar a metas de redução de empréstimos inadimplentes - os ratings tendem a se estabilizar no nível atual.

A revisão da perspectiva também reflete a visão da agência de que o fardo da dívida geral do governo da Irlanda deve recuar de forma mais rápida, como um porcentual do PIB, do que previsto anteriormente. Isto se deve à consolidação orçamentária sustentada, demanda doméstica em estabilização e receitas mais elevadas provenientes da venda de ativos do governo.

"Baseamos a nossa expectativa de melhora no desempenho orçamentário em cortes implementados sobre a massa salarial do setor público, redução das despesas de juros como consequência da troca de notas promissórias concluída no início de 2013, e uma constante recuperação das receitas fiscais. Desde o início do programa da UE e do FMI, em 2010, a Irlanda não se desviou de suas metas fiscais estabelecidas".