S&P eleva rating de instituições financeiras A agência de análise de risco Standard & Poor´s informou que elevou o rating dos títulos de longo prazo em moeda estrangeira de diversas instituições financeiras brasileiras de B+ para BB-. Segundo a nota divulgada pela agência, os bancos que sofreram alterações foram: Banco Citibank SA, HSBC Bank Brasil SA, ING Investment Management Ltda e Unibanco-União de Bancos Brasileiros SA. A S&P também reafirmou o rating B para os títulos de curto prazo em moeda estrangeira e em moeda local do HSBC Bank Brasil e ING Asset Management. A perspectiva (outlook) para os ratings de títulos em moeda estrangeira dessas instituições foi revisado de "positivo" para "estável"; a perspectiva para os ratings de títulos em moeda local permanece em "estável". A agência informou ainda que elevou o rating National Scale do Banco Citibank SA e SSB Citi Asset Management para brAA+, de brAA. A S&P reafirmou os ratings de títulos de curto prazo dessas instituições em brA1. A perspectiva dos ratings foi revisada de "positiva" para "estável". A elevação dos ratings dessas instituições financeiras segue a decisão da S&P que melhorou a nota dos títulos da dívida de longo prazo em moeda estrangeira e local do Brasil, anunciada ontem. As informações são da Dow Jones.