S&P eleva rating do Brasil A agência de avaliação de risco Standard & Poor´s anunciou em Nova York elevação dos ratings dos títulos do governo federal. Com a divulgação da melhora da situação dos papéis, a agência retirou o Brasil da condição de avaliação de risco com possibilidade de melhora, em termos mais técnicos, a perspectiva de análise de risco (outlook) passou de positiva para estável. De acordo com a nota, a elevação dos ratings reflete a melhora na administração da economia pelo governo brasileiro desde a crise do Real em 1999. A S&P´s ressaltou a importância de medidas que incluíram um significativo ajuste fiscal e progresso na reforma estrutural combinado com uma taxa cambial flutuante e regime de meta inflacionária. A agência divulgou ainda que dois recentes eventos motivaram a mudança na avaliação: o sucesso - sem precedentes - obtido no ano passado de conter efetivamente os gastos do governo durante um ano eleitoral e a aprovação, na semana passada, do Orçamento 2001, sendo esta a primeira vez que o Orçamento nacional é aprovado antes do início do ano fiscal. A agência de análise de risco estima um declínio no déficit geral do governo para um pouco abaixo de 5% do PIB em 2000 e 3,8% em 2001, de 10% do PIB registrado em 1999. Esses dados sobre o déficit não incluem o chamado "esboço fiscal", ou obrigações que estão fora do Orçamento, que mantêm o déficit em crescimento a uma taxa mais acelerada que os dados sugerem. Contudo, as despesas desses itens que estão fora do Orçamento são compensadas, em parte, pela receita de privatização. Segundo a S&P, o cenário estável reflete a expectativa da agência de que o governo brasileiro continue a perseguir a transparência fiscal e a consolidação, junto com reformas estruturais necessárias para fortalecer a posição de competitividade do Brasil. As informações são da Dow Jones.