S&P rebaixa controladora da Embratel A Standard & Poor´s rebaixou a classificação de crédito corporativo de longo prazo da WorldCom de BBB+ para BBB com base na redução que a companhia fez em sua estimativa para a receita e o Ebitda em 2002, por causa do enfraquecimento da demanda por serviços de transmissão de voz e dados. A classificação de crédito corporativo de longo prazo continua em creditwatch (revisão) com implicações negativas, como foi anunciado no último dia 12. A classificação para crédito corporativo de curto prazo da WorldCom também foi rebaixada para A3, de A2, e foi removida do creditwatch. A WorldCom, que, no Brasil, controla a Embratel, tinha dívidas de US$ 30 bilhões em 31 de dezembro de 2001. "Embora a redução na estimativa de receita fique entre 4,5% e 6 %, o declínio do Ebitda é de significativos 12% a 17% por causa dos custos operacionais fixos", disse a analista Rosemarie Kalinowski. ?A WorldCom reduziu os gastos com capital no ano em US$ 1 bilhão para contrabalançar o declínio de cerca de US$ 1 bilhão na estimativa do Ebitda. Contudo, nós continuamos a prever que a perspectiva para a demanda no setor de telecomunicações será extremamente difícil em 2002 e no primeiro semestre de 2003, aumentando assim a pressão sobre a capacidade da WorldCom de elevar seu fluxo de caixa e reduzir a dívida abaixo de 2,5 vezes o Ebitda até o fim do ano. Além disso, a pressão sobre o preço da ação da companhia afeta sua flexibilidade financeira para a emissão de novos papéis, o que poderia ser utilizado para reduzir a dívida", disse a analista.