S&P rebaixa nota de classificação de risco do México

"Os rebaixamentos refletem nossa avaliação de que as recentes medidas do México para elevar a receita, excluindo o petróleo, e para melhorar a eficiência de sua economia provavelmente serão insuficientes para compensar o enfraquecimento de seu perfil fiscal", explicou a analista de crédito da S&P Lisa Schineller. "Este enfraquecimento tem origem na combinação de uma modesta perspectiva de crescimento do PIB e redução da produção de petróleo ao longo dos próximos anos", acrescentou.

A S&P destacou que apesar das recentes medidas do governo mexicano para aumentar impostos e melhorar as perspectivas de crescimento, "esperamos que os desafios fiscais do México vão persistir ao longo dos próximos anos". "Além disso, as perspectivas para uma substancial reforma fiscal ou outras medidas para fortalecer o crescimento do PIB na segunda metade da administração do presidente Felipe Calderón estão, na nossa avaliação, diminuindo", segundo a analista.

"A perspectiva estável (sobre os ratings) reflete os indicadores fiscal e externos que são consistentes com a média BBB, a ausência de desequilíbrios macroeconômicos na economia mexicana e o compromisso do governo mexicano com a estabilidade macroeconômica", de acordo com Schineller. As informações são da Dow Jones.