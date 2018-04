S&P rebaixa perspectiva de Israel A agência de análise de risco Standard & Poor´s revisou sua perspectiva para o Estado de Israel de "estável" para "negativa". A revisão reflete a crescente pressão econômica e fiscal sobre Israel, como resultado da contínua recessão e a situação de segurança tensa no país. Ao mesmo tempo, a S&P reafirmou o rating AA-/A-1+ para a dívida em moeda local e A-/A-1 para a dívida em moeda estrangeira de Israel. "Embora a expectativa seja que a recuperação global emergente proporcione alguma alívio no final deste ano, nós descartamos uma recuperação substancial da atividade econômica de Israel em 2002, devido à persistência de alta volatilidade e situação de segurança tensa", diz o analista de crédito da agência Konrad Reuss. "Apesar da intensificação da pressão internacional (...) uma solução da crise de segurança é improvável no futuro próximo", acrescentou.