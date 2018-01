S&P rebaixa rating da União Europeia para AA, com perspectiva estável

SÃO PAULO - A Standard & Poor's rebaixou o rating supranacional de longo prazo da União Europeia de AA+ para AA, ao mesmo tempo em que manteve o rating de curto prazo em A-1+. A perspectiva é estável.

Segundo a agência de classificação de risco, o corte reflete a decisão do eleitorado do Reino Unido de deixar a União Europeia. "Revisamos nossa opinião sobre a coesão dentro da UE, que agora consideramos ser um fator neutro ao invés de positivo", afirma, em nota, a S&P.

"Embora nossa expectativa de que os 27 membros restantes continuem dentro da UE, acreditamos que a saída do Reino Unido irá inevitavelmente demandar novas e complicadas negociações dentro do âmbito da estrutura Financeira Plurianual (MFF, a sigla em inglês)", afirma a S&P, acrescentando considerar agora que a perspectiva futura para as receitas, planejamento de capital de longo prazo e ajustes financeiros importantes estarão sujeitas a uma maior incerteza.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A perspectiva estável, por outro lado, reflete a opinião de que, "na maioria dos cenários, incluindo a retirada do Reino Unido dos compromissos orçamentários futuros, nossas bases para a UE continuarão nos níveis compatíveis com o rating AA/A-1+.