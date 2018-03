S&P rebaixa rating de crédito da Grécia

A Standard & Poor's rebaixou o rating de crédito soberano de longo prazo da Grécia de A- para BBB+ e manteve o rating em revisão para um novo possível rebaixamento. Segundo comunicado da agência, o rebaixamento reflete a avaliação de que as medidas anunciadas recentemente pelas autoridades na Grécia para reduzir o elevado déficit fiscal não devem, por si só, levar a uma redução sustentável dos encargos da dívida pública.

"Além disso, acreditamos que os esforços do governo para reformar as finanças públicas enfrentam obstáculos domésticos que devem exigir esforços contínuos por alguns anos para serem superados", diz a nota. A manutenção do rating em revisão negativa reflete a visão da S&P de que os ratings podem ser rebaixados mais se o governo não conseguir suporte político suficiente para implementar um programa de consolidação fiscal confiável no médio prazo.

A agência prevê que o déficit do governo neste ano e no próximo elevarão os encargos da dívida do governo drasticamente, para 126% do PIB em 2010 e cerca de 138% do PIB em 2012. As informações são da Dow Jones.