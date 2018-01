S&P reitera classificação do Bradesco após compra do BBV A Standard & Poor´s reiterou o rating do Bradesco S.A. em "BBpi", após o anúncio de compra do BBV Brasil. "A reiteração reflete a visão da S&P de que a aquisição do BBV Brasil não vai afetar significativamente a lucratividade do Bradesco, apesar de poder causar um atraso da redução das despesas operacionais, um esforço constante do banco", afirmou a agência. A S&P também destacou a posição de liderança do Bradesco no setor financeiro do País e sua exposição ao risco econômico do Brasil. "A aquisição vai reforçar o perfil de negócios do Bradesco e manter sua posição de maior banco privado do País, com um aumento estimado de 12% do total de ativos e de aproximadamente 10% da base de empréstimos e depósitos relativos a setembro de 2002", disse a analista de crédito da S&P, Tamara Berenholc.