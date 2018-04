S&P reitera perspectiva negativa para Venezuela A Standard & Poor´s reiterou a perspectiva negativa do país depois da renúncia do presidente Hugo Chávez. A analista de crédito da S&P, Graciana del Castillo, afirmou que a perspectiva negativa reflete a incerteza sobre a transição, e será mantida até que fiquem claras as perspectivas de novas eleições e de participação democrática na Venezuela. Além disso, diz Castillo, o governo interino, chefiado por Pedro Carmona Estanga, presidente da Federação da Câmara de Comércio e Indústria (Fedecamaras) e líder da oposição a Chávez, terá de buscar solução para algumas das questões econômicas mais urgentes, que envolvem em particular a interrupção na produção de petróleo e a deterioração nas finanças públicas. "Com o enfraquecimento das instituições públicas e os problemas de governança que ocorreram durante a administração Chávez, será preciso esperar para ver se o governo interino terá força política para tomar as medidas de estabilização e reforma estrutural necessárias para reativar a economia e melhorar as difíceis condições sociais que afetam 80% dos 25 milhões de venezuelanos", afirma Castillo no relatório divulgado nesta tarde pela S&P. Leia tudo sobre a crise na Venezuela