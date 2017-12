S&P revisa perspectiva dos ratings da AmBev, Eletrobras e outras 28 empresas

E

ntre as empresas que tiveram a perspectiva rebaixada estão AmBev, Braskem, Cesp, Eletrobras, Votorantim, Ultrapar, Samarco e Net.

A agência de classificação de risco Standard & Poor's revisou de estável para negativa a perspectiva das notas de crédito de 30 empresas brasileiras, apesar de os ratings terem sido reafirmados.

A decisão veio após a S&P ter alterado nesta terça-feira, 28, a perspectiva do rating BBB- do Brasil, também de estável para negativa, o que indica risco de rebaixamento da nota de crédito do País (o que dificultaria a situação do Brasil em relação aos investimentos estrangeiros).

O temor do governo agora é a revisão ou o possível rebaixamento também pelas agências Fitch e Moody's. Por esse motivo, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, entrou em contato com investidores para reafirmar seu compromisso com os ajustes na economia e acalmar o mercado. Nesta terça-feira, o dólar chegou a bater R$ 3,43 com o anúncio da S&P.

Segundo a agência, o Brasil enfrenta desafios políticos e circunstâncias econômicas, apesar das mudanças feitas pela presidente Dilma Rousseff em seu segundo mandato. O Congresso mais hostil também tem dificultado a condução da política econômica, avaliou a analista da instituição responsável pelo Brasil, Lisa Schineller.

A agência apontou também como fator de risco as investigações em curso do esquema de corrupção na Petrobrás contra pessoas físicas e jurídicas de alto perfil - tanto do setor público quanto privado. O esqueama investigado pela operação Lava Jato levou a um aumento da incerteza política no curto prazo. "Estas investigações independentes são uma prova da estrutura institucional no Brasil, o que contrasta com a de outras economias emergentes", pondera a agência.

A S&P avaliou ainda que a vulnerabilidade externa do Brasil - por depender de recursos estrangeiros para financiar o déficit em conta corrente - vai aumentar nos próximos anos. A agência projeta também que o País pode demorar a voltar a crescer fimemente - a chance é maior do que uma em três.

Segue abaixo a lista completa das empresas que tiveram a perspectiva alterada para negativa:

AmBev - Companhia de Bebidas das Américas (AmBev);

Atlantia Bertin Concessões S.A. (AB Concessões) e suas subsidiárias, Rodovia das Colinas S.A. e Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A.;

Arteris S.A. e sua subsidiária, Autopista Planalto Sul S/A.;

Braskem S.A.;

CCR S.A. e suas subsidiárias, Autoban - Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A., Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., e Rodonorte Concessionária de Rodovias Integradas S.A.;

CESP-Companhia Energética de São Paulo;

Companhia de Gás de São Paulo - Comgás;

Companhia Energética do Ceará - Coelce;

Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. (Duke);

Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. e Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.;

Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (Elektro);

Eletrobras-Centrais Elétricas Brasileiras S.A.;

Globo Comunicação e Participações S.A. (Globo);

Itaipu Binacional;

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (Multiplan);

Net Serviços de Comunicação S.A. (Net);

Samarco Mineração S.A.;

Tractebel Energia S.A.;

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA);

Ultrapar Participações S.A. (Ultrapar);

Votorantim Participações S.A. e suas subsidiárias, Votorantim Industrial S.A. e Votorantim Cimentos S.A.

Abaixo segue a lista das empresas que tiveram mantidas as notas de crédito; a perspectiva permaneceu estável:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.;

BRF S.A.;

Embraer S.A.;

Fibria Celulose S.A.;

Raízen

Abaixo seguem as empresas que tiveram mantidas as notas de crédito; a perspectiva foi mantida em negativa:

Natura Cosméticos S.A.;

Vale S.A. e sua subsidiária, Vale Canadá Ltd.

Abaixo segue a lista das empresas que não foram afetadas pela ação envolvendo o rating do Brasil:

Klabin S.A.;

Neoenergia S.A.;

Odebrecht Engenharia e Construção S.A.;

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás.