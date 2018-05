S&P revisa perspectiva do rating de Portugal A agência de classificação de risco Standard & Poor''s revisou a perspectiva do rating BB de longo prazo em moeda local de Portugal de "estável" para "negativa". "As renúncias de ministros anunciadas nesta semana complicam o já desafiador ambiente político e sugerem ainda menos espaço de manobra do que quando mudamos a perspectiva para estável, em março", afirmou a S&P em um comunicado.