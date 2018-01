S&P revisa ratings de crédito de quatro fundos Como resultado de sua decisão de elevar os ratings soberanos atribuídos à República Federativa do Brasil em suas escalas Global e Nacional, em 3 de janeiro de 2001, a agência de classificação de risco, Standard & Poor´s (S&P) revisou hoje os ratings (notas) de crédito atribuídos a quatro fundos mútuos de investimento brasileiros em sua Escala Nacional Brasil. Ao mesmo tempo, a S&P reafirmou todos os ratings de risco de volatilidade desses fundos. Foram alterados os ratings de crédito do Unibanco Corporate DI, de brAAf/brS1 para brAA+f/brS1, e do Unibanco Previdência FIF, de brAAf/brS3 para brAA+f/brS3. Os ratings de crédito reafirmados foram os do CitiPension FIF, que é brAAf/brS1, e do ING Gold Tulip, que é brAAf/brS1. Um rating de qualidade de crédito refere-se ao nível de proteção que a carteira do fundo possui contra perdas originadas por inadimplências. Os ratings de qualidade de crédito, que variam de ´brAAAf´ (maior nível de proteção) a ´brCCCf´ (proteção mínima), baseiam-se na análise da qualidade de crédito da carteira geral do fundo.