S&P tira grau de investimento dos Estados de SP, MG e SC

A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou os ratings de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina de BBB- para BB+. Com isso, esses estados passam a ser classificados como grau especulativo.

A S&P também rebaixou o rating do estado do Rio de Janeiro de BB+ para BB e o rating da cidade do Rio de Janeiro de BBB para BBB-. A perspectiva do rating em escala nacional brAAA da cidade do Rio de Janeiro foi revisada de estável para negativa.

Os ratings em escala nacional dos estados de São Paulo e Santa Catarina foram rebaixados de brAAA para brAA+, o do estado do Rio de Janeiro foi rebaixado de brAA+ para brAA- e o de Minas gerais foi rebaixado de brAAA para brAA. A S&P manteve a perspectiva negativa dos ratings de longo prazo em moeda estrangeira e dos ratings em escala nacional.

As decisões foram tomadas depois de a S&P rebaixar, na quarta-feira, o rating do Brasil de BBB- para BB+, tirando o grau de investimento soberano. "Os desafios políticos que o Brasil enfrenta continuam crescendo, pressionando a capacidade e a disposição do governo de apresentar um Orçamento de 2016 para o Congresso consistente com a correção política significativa sinalizada durante a primeira parte do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff", comentou a agência.

Segundo a S&P, diante do cenário de contração econômica do Brasil, o crescimento econômico, os níveis de emprego e as receitas desses governos locais e regionais sofrerão no restante de 2015 e em 2016. "Além disso, eles têm habilidade muito limitada para cortar custos, tendo em vista os altos e estruturalmente rígidos gastos operacionais e necessidades urgentes de infraestrutura", disse a S&P.