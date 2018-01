Ser Educacional demite professores e devolve imóveis A Ser Educacional anunciou cortes no quadro de professores e devolução de imóveis diante da mudança no ritmo de crescimento de matrículas e também em razão de reestruturação nas marcas UNG e Unama, adquiridas no ano passado. Em teleconferência com investidores, o diretor de Relações com Investidores Rodrigo de Macedo Alves afirmou que a companhia tem feito esforços para aumentar a eficiência num cenário em que a ociosidade de espaço aumentou com a queda do número de estudantes por sala.