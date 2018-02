'Ser homenageado neste evento me faz ver o filme da minha vida'

"O prêmio Top Imobiliário é um dos mais importantes do setor. Trata-se do reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano inteiro por empresas que batalham duro para atingir os seus objetivos. Nós nos orgulhamos de ter recebido várias vezes o prêmio, que considera os lançamentos na capital e cidades da Grande São Paulo.

Ser homenageado neste evento me faz recordar, ver o filme da minha vida, das pessoas que conheci nessa estrada – muitas delas merecedoras desta mesma lembrança do Estado – e do que deixarei de legado para meus filhos, meus netos e para a sociedade.

É uma honra fazer parte da história do setor imobiliário de São Paulo e do Brasil e ser reconhecido por isso.

Recebo esta homenagem, mas ela não é só minha. É de todos os funcionários da incorporadora Helbor e também das empresas da nossa holding.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo isso me motiva a continuar acordando cedo todos os dias e trabalhar, pois não há nada mais gratificante do que fazer o que se gosta.”