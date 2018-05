Será em outubro leilão de 1º trecho de uma ferrovia

Mais de um ano após o lançamento do programa de concessões de logística, o governo vai leiloar o primeiro trecho de uma estrada de ferro, ligando Açailândia (MA) a Barcarena (PA), no dia 18 de outubro. Com 457 quilômetros, ele vai interligar a Ferrovia Norte-Sul ao Porto de Vila do Conde e deve servir para o escoamento de grãos, minério de ferro e bauxita. A ferrovia vai passar por 11 municípios do Maranhão e do Pará e deve receber investimentos de R$ 3,25 bilhões.