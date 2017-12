Serasa aponta aumento da inadimplência em fevereiro A inadimplência dos consumidores diminuiu 6,8% em fevereiro de 2006, na comparação com o mês anterior. Contudo, em relação a fevereiro do ano passado, a inadimplência aumentou 12,7%. No primeiro bimestre de 2006, também houve um aumento no indicador, de 13%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Indicador Serasa de Inadimplência Pessoa Física, que analisa os registros de cheques devolvidos, títulos protestados, dívidas vencidas com instituições financeiras e cartões de crédito e financeiras.