Serasa aponta aumento no volume de falências até outubro Pesquisa da Serasa, empresa de informações e análises econômico-financeiras para apoiar decisões de crédito, mostrou que o volume de falências decretadas nos dez primeiros meses de 2003 teve alta de 10,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Até outubro já foram decretadas 4,7 mil falências. O estudo mostrou ainda que o volume de falências requeridas no período diminuiu 2,1% em relação ao ano passado. Nos dez primeiros meses de 2003, foram requeridas 16,1 mil falências em todo o país. No total do ano, o volume de concordatas requeridas (546) apresentou acréscimo de 6,8%, em comparação com janeiro a outubro de 2002. O volume de concordatas deferidas também aumentou. O crescimento foi de 1,5% nos dez primeiros meses deste ano em comparação com 2002. Foram deferidas 406 concordatas no período. Segundo o estudo da Serasa, o volume de falências decretadas em outubro de 2003 apresentou alta de 10,5%, em relação ao mesmo mês de 2002. Foram registradas 527 falências decretadas no décimo mês deste ano. Já o volume de falências requeridas (1,7 mil) diminuiu 14,5% na comparação com outubro 2002. O total de concordatas requeridas também caiu. Em outubro de 2003, foram requeridas 67 concordatas, com decréscimo de 16,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. O volume de concordatas deferidas (40) apresentou queda de 38,5% no décimo mês de 2003, em relação a outubro de 2002.