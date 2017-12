Serasa aponta aumento recorde no pagamento de dívidas Pesquisa divulgada hoje pelo Serasa (serviço de proteção ao crédito) aponta crescimento recorde neste ano na quantidade de pagamentos de dívidas por pessoas físicas e jurídicas em relação a igual período de 2002. Os registros de pendências financeiras resolvidas corresponderam a 73% do volume de novos casos de inadimplência incluídos de janeiro a outubro de 2003. Isso significa que de cada 100 novos casos acrescentados, 73 deixaram a base de dados de registro de não-pagamento. O pico de regularizações neste ano ocorreu em agosto, quando 94,8% dos inadimplentes quitaram suas dívidas. Nos dez primeiros meses de 2002 o porcentual foi de 50,82%. Na avaliação do Serasa, os dados indicam que as pessoas e empresas priorizaram o pagamento e a renegociação de suas dívidas junto aos credores. Por outro lado, o resultado foi condizente com a baixa atividade econômica, com o crescimento do desemprego e com a queda da renda, o que levou a uma redução do consumo nas datas festivas do comércio. O estudo mostra que 22,3 milhões de consumidores entraram na base de dados, de janeiro a outubro de 2003, sendo que 16,2 milhões deixaram de fazer parte da lista de inadimplentes, o que registrou a maior regularização de pendências em um período de 10 meses. Em outubro deste ano, a pesquisa verificou que a maioria das anotações no cadastro de inadimplência (37%) refere-se a cheques sem fundos, a cartões de crédito e financeiras (34%), a dívidas no sistema financeiro (27%) e a títulos protestados (2%). Ao todo, o Serasa tem cerca de 20 milhões de pessoas físicas e jurídicas com anotações de não-pagamento em seu banco de dados.