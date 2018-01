Serasa aponta redução no número de falências e concordatas O volume de falências e concordatas manteve o ritmo de queda do ano passado e recuou no primeiro bimestre de 2005. Segundo levantamento divulgado hoje pela Serasa, as falências decretadas recuaram 16% nos dois primeiros meses do ano ante o mesmo período de 2004, enquanto as requeridas caíram 3,3%. As concordatas requeridas e deferidas apresentaram, na mesma comparação, baixas de 14,9% e 29,3%, respectivamente. No confronto feito entre os resultados do primeiro bimestre de 2005 e o último de 2004, o levantamento da Serasa aponta um declínio mais expressivo. As falências decretadas recuaram 48,4%, as requeridas, 21,1%, as concordatas deferidas apresentaram queda de 37,9% e as requeridas diminuíram 30%. De acordo com a Serasa, os resultados do primeiro bimestre de 2005 refletem o bom momento vivido pela economia brasileira. A companhia de análise de crédito cita, como exemplo, os índices de desemprego menos elevados, o aumento da massa de salários e uma manutenção do aquecimento dos negócios em vários setores, que conferem às empresas uma situação financeira mais favorável. A Serasa destaca também que a "política monetária contracionista", promovida pelo Banco Central desde setembro do ano passado, não está sendo repassada na mesma magnitude para a taxa de juros de mercado. "No entanto, como existe uma defasagem entre a adoção da política monetária e seus impactos na economia, é possível que nos próximos meses possa haver algum reflexo dos juros nas taxas praticadas na ponta", ressaltam os analistas da Serasa. Fevereiro Quanto aos resultados de fevereiro de 2005, o estudo da Serasa mostra que houve aumento de falências em relação a janeiro de 2005 e redução ante fevereiro de 2004. No caso das falências decretadas, foram constatadas alta de 30,6% e queda de 21%, respectivamente. Nas requeridas, houve elevação de 31% sobre janeiro deste ano e recuo de 6,4%, na comparação com fevereiro do ano passado. Já as concordatas apresentaram diminuição sobre os dois períodos de comparação. O volume de concordatas requeridas recuou 20% ante janeiro de 2005 e 12,5% sobre fevereiro de 2004. As deferidas tiveram o mesmo declínio, de 42,3%, ante janeiro deste ano e fevereiro do ano anterior.