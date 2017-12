Serasa apura crescimento menor das vendas no Dia das Mães O volume de vendas do comércio em todo o País na semana do Dia das Mães cresceu menos que o verificado no mesmo período de 2004. De acordo com dados atualizados nesta segunda-feira pela Serasa, houve crescimento de 2,2% entre os dias 2 e 8 de maio de 2005, sobre o período compreendido entre 3 e 9 de maio do ano passado, quando foi constatada alta de 5,7% ante 2003. Entretanto, segundo os técnicos da empresa de análise de crédito, as vendas registraram um aumento consistente, pois ocorreram sobre uma base de comparação forte. A Serasa destaca que o resultado de 2005 foi motivado pela expansão do crédito para as pessoas físicas, "uma vez que a massa de salários da economia continua represada pelo aumento do desemprego relativamente maior que o aumento da renda média real".