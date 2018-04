Serasa: atividade no varejo cresce 1,7% em junho A atividade comercial de varejo no País cresceu 1,7% em junho, aponta o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, divulgado hoje. Essa é a melhor marca do primeiro semestre de 2009 e a quinta alta mensal consecutiva do índice, calculado com base nas consultas de cerca de 6 mil empresas à base de dados da Serasa.