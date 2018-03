Serasa: aumentam pedidos de recuperação judicial

Um dos destaques do levantamento, segundo os técnicos da Serasa, é o fato de que as grandes empresas têm apresentado uma saída mais rápida da crise. Segundo a pesquisa, dos 48 pedidos de recuperação judicial, apenas dois foram de grandes empresas. Empresas médias foram responsáveis por 18 pedidos e os 28 restantes foram do segmento de micro e pequenas empresas.

Ainda de acordo com os técnicos, as empresas menores encontram mais dificuldades para a recuperação porque são mais dependentes de recursos de terceiros, que ainda não se normalizaram após a crise. Os técnicos ainda apontam as dificuldades na obtenção de crédito como um dos fatores para a entrada com pedido de recuperação judicial.

Ainda foi verificado na pesquisa que um total de 11 recuperações judiciais foram encerradas desde a entrada em vigor da nova Lei de Falências. A Serasa explica que, "se todas as obrigações do plano de recuperação com prazo de vencimento de até dois anos forem cumpridas pelo devedor nesse prazo, o juiz deve decretar Encerramento da Recuperação Judicial, mesmo que subsistam obrigações com prazo de cumprimento superior a dois anos, na hipótese de um plano mais longo".

Com o crescimento econômico do País, os analistas da Serasa acreditam em redução dos registros de falências e recuperações judiciais, apesar dos problemas que ainda serão enfrentados pelos exportadores com o câmbio e a demanda dos países compradores.