Serasa: cadastro de cheques roubados Quem perder o talão de cheques ou for assaltado neste feriado pode entrar em contato com o serviço de informações Recheque, administrado pela Serasa com exclusiva cobertura nacional. O serviço funciona normalmente de segunda a segunda e também nos feriados, 24 horas por dia. O correntista que tiver os talões de cheques roubados ou extraviados pode registrara ocorrência, gratuitamente, de qualquer lugar do Brasil, pelo telefone (11) 232-0137. O correntista, quando os bancos reabrirem, deve procurar sua agência para fazer a sustação dos cheques roubados ou extraviados. Criado em agosto de 1992, o Recheque é um sistema para proteção do cheque, que mantém informações sobre cheques sem fundo, cancelados, sustados, roubados e extraviados. O serviço está disponível ao comércio e funciona 24 horas por dia com dados atualizados continuamente. Para reduzir os riscos por perda ou roubo de cheques, os técnicos da Serasa sugerem aos correntistas os seguintes cuidados: - Carregar apenas alguns cheques, necessários aos pagamentos das despesas/compras do dia; - Separar o cheque de qualquer documento pessoal; - Os cheques devem ser sempre nominais e cruzados, nunca ao portador.