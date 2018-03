Serasa: cai expectativa de inadimplência do consumidor

As seguidas reduções do indicador e a queda abaixo do nível de 100 a partir de maio aponta que o movimento de queda da inadimplência bancária das pessoas físicas (porcentagem da carteira de crédito com atraso maior que 90 dias) deverá persistir no quarto trimestre de 2009 e no primeiro de 2010, pois o índice tem uma linha de previsão média de seis meses à frente.

Já o Indicador Serasa Experian de Perspectiva da Inadimplência das Empresas teve uma queda de 7,3% em agosto, no sétimo declínio mensal seguido, chegando a 97,6. Pela primeira vez desde julho de 2008, o índice ficou abaixo de 100. O pico, de 143,7, foi alcançado em janeiro de 2009, no topo dos efeitos da crise econômica mundial na economia do País.

Os recentes declínios do indicador mostram que a inadimplência das pessoas jurídicas (atraso maior que 90 dias) passa por um período de curvatura, devendo começar um trajeto de normalização até o início de 2010. A recuperação econômica, o reequilíbrio do fluxo de caixa das empresas e as medidas governamentais para facilitar o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas, com o fundo garantidor de investimentos, são alguns dos fatores que fundamentarão essa trajetória.