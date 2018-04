Serasa: cheques sem fundos crescem 20,5% em janeiro O volume de cheques devolvidos por falta de fundos em todo o País cresceu 20,5% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado, informou hoje a Serasa. Segundo a empresa de análise de crédito, em janeiro foram devolvidos 22,9 cheques sem fundos para cada um mil compensados, enquanto em janeiro do ano passado voltaram 19 cheques para cada mil. Na avaliação do assessor econômico da entidade Carlos Henrique de Almeida, o aumento da inadimplência com cheques mostra que o consumidor não foi cauteloso nas compras de Natal e optou por parcelar, não considerando as despesas sazonais de início de ano como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e matrícula escolar. Para ele, a menor oferta de crédito incentivou o brasileiro a privilegiar o parcelamento com cheque pré-datado. Em janeiro, um total de 2,41 milhões de cheques foram devolvidos por falta de fundos, enquanto 104,98 milhões foram compensados em todo o País. Na comparação com o mês anterior, a inadimplência com cheques aumentou 13,4%. Em dezembro, foram devolvidos 20,2 cheques para cada mil compensados.