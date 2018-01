Serasa confirma recorde de inadimplência com cheques em março A Serasa confirmou nesta segunda-feira que o volume de cheques devolvidos por falta de fundos (a cada mil compensados) registrou recorde histórico em março no Brasil. Foram devolvidos 20,8 cheques sem fundos por mil compensados, índice que ultrapassou o recorde anterior, de 17,6, que pertencia ao mês de maio de 2003. O número do mês passado representou alta de 20,9% em relação ao mesmo mês de 2004, quando foram devolvidos 17,2 cheques sem fundos a cada mil, e de 31,6% sobre fevereiro de 2005, quando foram recusados 15,8 cheques devolvidos a cada mil. De acordo com a empresa de análise de crédito, o aumento pode ser explicado por fatores sazonais (com influências temporais), como o maior número de vencimentos em março, em virtude do crescimento das vendas a prazo no comércio no final de 2004, dos impostos de início de ano e do retorno dos estudantes às aulas, que provoca o aumento sazonal do consumo de material escolar. As vendas da Páscoa, desta vez com o calendário inserido em março, também teriam contribuído para o recorde de inadimplência. No acumulado do primeiro trimestre de 2005, foram compensados 491,8 milhões de cheques, dos quais 8,5 milhões voltaram por insuficiência de fundos, ante 526,0 milhões compensados entre janeiro e março de 2004 e 8,6 milhões devolvidos. Nos primeiros três meses do ano, o índice de cheques sem fundos a cada mil compensados atingiu 17,4, uma alta de 6,7% em relação ao primeiro trimestre de 2004, que registrou 16,3 cheques a cada mil compensados. Os dados da Serasa ainda apontam, após dois meses de queda consecutiva, uma elevação significativa no indicador de cheques devolvidos, com proporção dos compensados, no acumulado de 12 meses em março. Foram devolvidos 16,09 cheques a cada mil compensados no período, o que representou alta de 1,8%, também a maior verificada desde o início da série, em 1991. A empresa de análise de crédito destaca também que outro importante fator que contribui para explicar o expressivo resultado do mês é a "contração na renda disponível das famílias", decorrente do aumento do desemprego por dois meses consecutivos, da estabilidade da renda média real e do aumento de preços em bens e serviços de consumo essencial, como transporte e alimentação.