Serasa: demanda por crédito cresce 9,1% em novembro

Após três meses de queda, o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito voltou a subir em novembro. De acordo com os dados, a quantidade de pessoas que buscaram crédito no mês passado subiu 2,1% em relação a outubro e 9,1% na comparação com novembro de 2008. Esta é a maior variação anual registrada até o momento em 2009.

O levantamento considerou operações de crédito feitas por meio de bancos, financeiras, crediários e cartões de crédito, entre outros meios. Para a pesquisa, a Serasa Experian, empresa especializada em análise de crédito, consultou uma base de dados de cerca de 11,5 milhões de CPFs. No acumulado de janeiro a novembro, a procura por crédito registra queda de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo os técnicos da empresa, o pagamento da primeira parcela do 13º salário, em novembro, trouxe fôlego para o orçamento das famílias e levou os consumidores a retomarem a busca por crédito. Também contribuiu para este movimento a prorrogação de alguns estímulos fiscais, o que incentiva o consumo.

Em novembro, os consumidores com renda mensal entre R$ 500 e R$ 1 mil expandiram em 3,1% sua procura por crédito, em relação a outubro. Consumidores com renda entre R$ 1 mil e R$ 2 mil apresentaram alta de 2,5%, enquanto os da faixa entre R$ 2 mil e R$ 5 mil registraram avanço de 1,1%. Apenas os consumidores que ganham menos de R$ 500 por mês reduziram a procura por crédito, em 2,7%.

Regiões

Todas as regiões do País registraram aumento da procura por crédito entre os consumidores. Na comparação entre novembro e outubro, a alta no Sudeste foi de 1,4%, enquanto o Sul do País registrou aumento de 2,2%. A região Nordeste foi o destaque, com alta de 5,4% na procura por crédito entre os consumidores. O Norte, com 1,1%, e o Centro Oeste, com 0,6%, também apresentaram alta.