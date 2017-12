Serasa: devedores em negociação fora da lista Os devedores que estiverem em disputa judicial com uma instituição financeira por discordar de valores a serem pagos não podem ter seu nome incluído na lista de inadimplentes da Serasa. Por decisão judicial, desde 3 de agosto, está proibida a inscrição de nomes cujas dívidas ainda estejam sob apreciação da Justiça. Quem estiver nesta situação deve solicitar à Serasa que retire seu nome da lista. Aqueles que desejam discutir em juízo suas dívidas também têm o direito de requerer a suspensão. No entanto, a Associação Nacional dos Devedores de Instituições Financeiras (Andif) alega que a instituição não vem cumprindo a decisão judicial. "Temos mais de cem reclamações e podemos provar", afirma o assessor jurídico da Andif, Aparecido Donizete Piton. Segundo ele, se em 48 horas o nome não for retirado, é possível requerer indenização por danos morais. Do outro lado, a Serasa afirma estar cumprindo a decisão.