Serasa é condenada a pagar multa por danos morais A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a Serasa - centralização de serviços de bancos - ao pagamento de indenização por danos morais por incluir o nome de uma suposta devedora no cadastro de inadimplentes sem prévia comunicação. Jaquelini Zanchin foi fiadora de contrato com o Banco Itaú. Tempos depois, a contratante, Salete Zanchin, irmã de Jaquelini, entrou com uma ação revisional contra o banco, que por sua vez decidiu processar as duas por inadimplência. O processo, no entanto, foi arquivado, por não terem sido encontrados bens que pudessem ser penhorados em garantia da dívida. De acordo com informações do STJ, a defesa de Jaquelini afirma no processo que a Serasa, assim que tomou conhecimento da ação de execução do Itaú, incluiu seu nome na lista dos inadimplentes "unilateralmente e sem prévia comunicação". Com a condenação, o STJ foi contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou improcedente tanto o pedido de exclusão do nome de Jaquelini dos cadastros restritivos do Serasa, quanto o de indenização por danos morais. A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, estabeleceu o valor da indenização em R$ 10 mil.