Serasa: inadimplência de empresas sobe 29% em janeiro O nível de inadimplência das empresas brasileiras em janeiro apresentou elevação de 28,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com dezembro, a alta foi de 12,5%, informou hoje a Serasa. Para os técnicos da empresa de análise de crédito, o crescimento da inadimplência continua refletindo os efeitos da crise financeira internacional sobre o mercado de crédito no Brasil, com o encurtamento do prazo dos empréstimos e elevação das taxas de financiamento. Os títulos protestados corresponderam a 41,5% do total de dívidas das empresas inadimplentes. Em seguida, estão os cheques sem fundos, com participação de 39,5%, e dívidas com bancos, respondendo por 19%.