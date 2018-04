Serasa: inadimplência de empresas sobe 9% em outubro O nível de inadimplência das empresas brasileiras avançou 9,2% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, apontou o Indicador Serasa de Inadimplência Pessoa Jurídica, divulgado hoje. Na avaliação dos técnicos da entidade, a alta significativa pode ter sido impulsionada pelo crédito mais caro e seletivo, "como primeiros sinais da crise no País". Já no acumulado do ano até outubro, o indicador apresentou ligeira redução de 0,3% em relação ao mesmo período de 2007. O tipo de dívida mais comum entre as empresas são os títulos protestados, citados por 40,4% das inadimplentes. Em seguida, aparecem os cheques devolvidos (38,8%) e as dívidas com bancos (19,2%). As pendências com bancos alcançaram valor médio de R$ 4.396,90 de janeiro a outubro. Os títulos protestados, por sua vez, registraram um valor médio de R$ 1.530,93 no período, enquanto os cheques devolvidos ficaram em R$ 1.309,16, na média.