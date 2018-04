Serasa: inadimplentes buscam orientação A Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa), empresa de informações e análises econômico-financeiras, também confia na recuperação das vendas e mostra que mesmo antes da liberação dos recursos do Fundo de garantia do tempo de Serviço (FGTS) o movimento de inadimplentes querendo regularizar dívidas já havia registrado recordes. No primeiro semestre, o Serviço Gratuito de Orientação ao Cidadão recebeu em todo o País a marca recorde de 633.916 pessoas em busca de informações sobre os procedimentos necessários, 21,3% mais do que em igual período de 2001. De acordo com a Serasa, o número de pessoas e empresas que deram baixas em protestos no semestre também foi recorde. Entre os consumidores, as baixas somaram 442 mil, o que representa crescimento de 18,5% em relação ao ano passado. As baixas de empresas cresceram 11%, chegando a 840 mil registros nos primeiros seis meses deste ano. "O consumidor destinou o dinheiro do FGTS prioritariamente ao pagamento de dívidas, mantendo-se recuado nas decisões de compra", diz o assessor econômico da Serasa, Carlos Henrique de Almeida. Mas ele acha que os consumidores estão prontos para novas aquisições e financiamentos, o que representa uma possibilidade de maior demanda no Dia das Crianças e no Natal. "As empresas devem trabalhar com esta hipótese no planejamento da produção para o último trimestre do ano, que pode surpreender positivamente", frisa o economista.