Serasa: IPI da linha branca impulsiona varejo em outubro A atividade varejista de outubro deste ano teve crescimento de 7,1% em relação ao mesmo período de 2008, o maior índice de aumento anual desde dezembro último, quando a alta foi de 7,5%, segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, divulgado hoje. De acordo com a entidade, a proximidade do fim do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido para os produtos da linha branca - prorrogado até 31 de janeiro de 2009 para produtos de baixo consumo energético - estimulou o setor varejista em outubro. Em comparação com setembro deste ano, houve crescimento de 1,3%, com dados já ajustados sazonalmente.